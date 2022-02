La madre de una menor amenazada por una banda juvenil: "Decían matadla, al corazón que duele más"

R: No te das cuenta hasta que no te pasa, pero esto le puede pasar a cualquiera . Mi hija ni siquiera se fija en la ropa que llevan para distinguirse entre ellos, ni puede decir de qué nacionalidad son o de qué banda . Es todavía una niña, que estaba empezando a desenvolverse y a tener autonomía . Ahora no quiere salir.

-R: No lo sé, pero desde luego que las víctimas no somos las que tenemos que estar refugiadas en casa, con miedo a salir, sin poder hacer nuestra vida. El mayor se ha cerrado en banda también y no sale de casa, no habla con nadie. Yo no les había dejado casi salir durante la pandemia y ahora veo que no avanzo. El tiempo se pasa. Unos se hacen más débiles, mientras los agresores se siguen haciendo fuertes. Cada vez son más, utilizan las redes para captarlos y luego se ve lo que pasa en los parques o los institutos. Les roban los móviles o el dinero pero también acaban matándolos. No podemos seguir callados y dejar que se sigan creciendo. Esto tiene unas consecuencias muy graves.