Los colegios públicos de Madrid no podrán adelantar las vacaciones aunque lo soliciten por el avance de casos

Primero fueron las familias las que decidieron no llevar a sus hijosen Madrid , y ahora son los centros educativos los que quieren cerrar ante la subida de incidencia en contagio entre menores. Es lo que ha pasado en el colegio de Martin, cuando su madre ha ido a recogerle le han dicho que el centro (privado) prefiere cerrar hasta después de las fiestas . Volverán a abrir el 10 de enero. En principio. Por si la situación se complica los niños se han llevado a casa los libros del segundo trimestre.

Los centros públicos, aunque lo deseen, lo tienen más complicado para cerrar. La Comunidad de Madrid no ha enviado ninguna instrucción ni recomendación para acortar el periodo lectivo antes del comienzo de las vacaciones de Navidad. Por lo tanto el último día de clases será el que establece el calendario escolar (el 22 de diciembre).

"Esto es de locos, primero nos dicen que cierran porque hay un brote y ahora que no. No entiendo nada", contaba una de las madres. El centro ha justificado el segundo comunicado porque no tiene la orden "por escrito" de Salud Pública.