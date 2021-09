El sueño del Madrid Olímpico 2036 rompe el idilio político entre Almeida y Villacís

Es decir Madrid y Juegos Olímpicos y se enciende la llama, no del pebetero sino de la polémica. Parece que la combinación Madrid Olimpiadas está gafada, tanto como para acabar con el idilio político entre el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida (PP) y su vicealcaldesa y miembro de Ciudadanos, Begoña Villacís .

A Almeida se le atragantaba el café, que no era un relaxing cup of café con leche, esta mañana durante la visita al Zoo de Madrid para conocer a las nuevas crías de oso panda. El alcalde daba un toque de atención a su número dos. "No es prudente" lanzar una candidatura "sin consenso con el resto de administraciones ni complicidad con los madrileños", era el mensaje a Villacís, si bien decía coincidir con ella en "que son un sueño y una aspiración que compartimos los madrileños" y le ha recordado que debe ser "una decisión de país".