Madrid se juega esta semana el control de emisiones: qué pasa después de Madrid Central

Podríamos estar ante la última semana de Madrid Central ya que, la nueva ordenanza de Movilidad de Madrid está encontrando obstáculos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado diez días al Ayuntamiento de Madrid para ejecutar la sentencia que anula Madrid Central si no se aprueba la nueva ordenanza. Para que esto ocurra, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida tiene que lograr sacar adelante su nuevo proyecto.

Madrid se juega mucho en esta semana, principalmente su sistema de control de emisiones. Según han confirmado a NIUS fuentes del Ayuntamiento de Madrid, de no aprobarse la nueva ordenanza, y en cumplimiento de la citada resolución judicial, las cámaras de Madrid Central se apagarán en los próximos días, una vez que, se publique oficialmente el fallo de la sentencia. Es decir, si no se llega a un acuerdo, y el plazo es muy limitado, a partir del sábado 18 de septiembre (se cumplen los diez días) los madrileños podrían entrar libremente por el centro de Madrid sin miedo a multas. Es más, de no aprobarse la nueva ordenanza de Movilidad antes del plazo expuesto por el tribunal, las multas por acceder de forma indebida quedarían anuladas hasta que se corrigiesen los defectos de forma.