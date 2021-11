Nacho Cano abandona el proyecto en Hortaleza y traslada su musical a Ifema

Para Martínez-Almeida, "el orden de los factores no altera el resultado" . "Nacho Cano se queda en Madrid y esto es lo importante", ha manifestado a renglón seguido.

Cano dejó claro que "no es una concesión" por parte del Ayuntamiento de Madrid y que dicho espacio "está para hacer cultura", por lo que no se podría construir otro tipo de edificación que no fuera cultural.