Pepa, una de las libreras más veteranas de la Feria del Libro: "No nos rendiremos ante la pandemia"

Miraguano lleva más de 40 años participando en una Feria que regresa al parque del Retiro tras una última edición (la del 2020) rara. "El año pasado fue un horror , la Feria se hizo digital y eso no es lo mismo. Se pierde la esencia que es la gente y el contacto", explica Pepa. Por eso para ella y para el resto de libreros es una buena noticia que la edición del 2021 sea presencial pese a ser en un mes distinto al habitual. "No sabemos muy bien cómo va a salir, pero lo afronto con ilusión . Estoy segura de que, aunque sea en septiembre, la gente va a responder", comenta.

A esta edición, la 80, la han llamado "la Feria del Reencuentro" un lema que Pepa comparte: "No vamos a facturar lo mismo que en el 2019, pero había que hacerla. Hay que estar, no nos podemos rendir ante la pandemia ", dice vehementemente.

Ella no es alguien que se rinda fácilmente. En todos estos años presente en la Feria ha vivido mucho, desde el romanticismo con que se afrontaban las ediciones en sus inicios a la caída comercialmente de amigos que no pudieron seguir con el negocio. "Este oficio es una preciosidad, pero es un oficio. No hay que olvidar cuáles son tus objetivos. Es una feria comercial y lo que vamos es a vender, pero también tiene esa parte entrañable de encuentro", explica y añade que para ella se trata de una fiesta más que una feria porque son "unos días donde nos reunimos toda la cadena de transmisión del libro desde el autor, hasta el lector pasando por el editor, distribuidor y librero".