Pepe, el futbolista de 15 años asesinado de una puñalada en el pecho tras acercarse a los Trinitarios en Madrid

Un psicólogo tuvo que atender al amigo de la víctima, que quedó en shock . No podía parar de llorar . Junto al cuerpo, la Policía Nacional recogió una navaja y un machete de 60 centímetros de largo , que no descartan que perteneciera al fallecido.

"Todavía no lo asimilo". "Hermano te escribo esto con lágrimas en la cara, con los ojos rojos por estar pensándote toda la noche. Solo te pido que desde donde estés nos cuides y que me puedas perdonar no haber estado ahí como te dije que iba a estar siempre. No pude despedirme de ti", dicen en sus misivas. Han colocado velas y cartas en el parque donde solían reunirse y le han rendido un homenaje.