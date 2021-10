Primeros abrazos en las residencias de Madrid: "El contacto físico es importante para ellos"

Lo mismo le ha pasado a Diana. Se ha encontrado con su abuela Lucía, se ha sentado a su lado, la ha abrazado, hacía tiempo que no la veía y las dos estaban emocionadas. "Has tenido pocas visitas pero esto ha terminado, ahora vas a recibir por partida doble", dice Diana.

Y es que por fin han vuelto los abrazos a las residencias de mayores. A partir de este lunes 4 de octubre las residencias de ancianos no tienen limitado el número de visitas y la Comunidad de Madrid elimina así, las limitaciones de número y duración de los encuentros de los usuarios en las residencias de mayores con sus seres queridos.

Inmaculada, que hoy cumple 95 años, ha recibido el primer abrazo de su hija por su cumpleaños. No se lo podía creer. " Esto les aporta autoestima, estabilidad, seguridad y les ayuda a mantener el vínculo con personas a las que quieren. Pero también esto es muy importante para las familias. Es esencial que ellos tengan confianza en que sus familiares estén bien para que sean cómplices del plan que va mejor a cada persona", ha asegurado el Director General de atención al Mayor, Juan José García Ferrer.

No obstante, se mantienen las medidas organizativas y de control que permitan conjugar el derecho de los mayores a recibir estas visitas con la seguridad de los residentes y empleados. Así, los centros deberán mantener un registro de las visitas, que seguirán limitadas a dos personas por residente o tres en caso de que alguno de los familiares que acuden tenga dificultades de movilidad.

La Comunidad de Madrid recomienda también que no acudan menores o personas que aún no tengan completa la pauta de vacunación, y no se permitirá el acceso a visitantes que hayan tenido contacto estrecho con positivos o tengan síntomas, aunque estén vacunados.