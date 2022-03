Prisión para un policía por golpear con la porra a dos clientes de un bar en Madrid

Para la Sala de lo Penal del Supremo, en la conducta del agente "se refleja una agresión inmotivada e innecesaria del recurrente cuando estaba ejerciendo su función pública" y "no existe la pretendida justificación o amparo de la agresión, sino el exceso ".

El agente condenado agarró del brazo y el cuello a este cliente, al que le pidió que se identificara o si no quedaría detenido, una petición que animó a las personas dentro del local a pedir calma , aunque, "como los clientes del bar seguían recriminando la actuación que los funcionarios policiales habían tenido" con ese consumidor, "y como continuaban los gritos e increpaciones de los clientes", el policía en cuestión sacó de "un golpe seco" la porra extensible.

El Supremo, no obstante, admite las dificultades a las que suelen enfrentarse las fuerzas de seguridad en casos como el presente, en el que no se sabe de antemano lo que puede llegar a ocurrir. Aun así, y en contra del testimonio del agente, se ha declarado probado que "lo ocurrido no le autorizaba a abusar de sus funciones y, prevaliéndose de las mismas, cometer los hechos delictivos, cuando era completamente innecesario, pues los clientes iban saliendo del bar tras haber ordenado desalojar el establecimiento", razonan.