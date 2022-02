El PSOE madrileño solicita un Pleno Extraordinario para que Ayuso explique "esta situación de corrupción"

Respecto a la segunda, la celebración de una comisión de investigación en la Asamblea que se encargue de "analizar y fiscalizar este asunto". Asimismo, ha indicado que esta situación "se arregla con la Justicia y con la comisión de investigación, no con congresos extraordinarios ni con platós de televisión".

Asimismo, Lobato ha puesto en tela de juicio que Ayuso no supiese que su hermano trajera mascarillas desde China en pleno estado de alarma y se "llevase una comisión de 70.000 euros". Ante esto, se ha preguntado porqué la presidenta de la Comunidad no facilitó la información que le pidió Casado y porqué él no fue a la Fiscalía a poner en conocimiento esta situación.