El nuevo espacio que abrirá sus puertas no solo ofrecerá una sala remodelada y modernizada, sino que también cambiará de nombre. Ahora se llamará Teatro Eslava. Su lema es “vive tus pasiones” porque “como el teatro, cada uno de nosotros lleva en su interior algo que no mostramos, no expresamos y no conocen de nosotros”, explican en la nueva página web.