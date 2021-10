La orina de las mascotas está presente en todas partes de España, pero con iniciativas como la de este municipio madrileño se pretende ponerle remedio para que no ensucie ni deje mal olor en el mobiliario urbano. Por eso, el Consistorio ha lanzado una nueva ordenanza de Bienestar y Protección Animal . Pero eso no es todo.

Otra novedad que incluye la nueva normativa es el control de las colonias felinas , es decir, de los gatos . "Es imprescindible para evitar la reproducción descontrolada ", ha asegurado la concejal de Sanidad Animal, Paula de Llanos. Ha recalcado que no hay que dar de comer a animales callejeros , "sino avisar a las autoridades para que se hagan cargo de ellos".

Además, desde el Ayuntamiento han recordado que incumplir con esta medida u otras, como no recoger los excrementos animales de las calles, conlleva multas de, al menos, 300 euros. Esta sanción puede aplicarse también a dueños de mascotas que las paseen sin correa, que no tengan seguro de responsabilidad civil o incluso que no las tengan identificadas.