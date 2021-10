Los Teatros del Canal de Madrid cancelan el espectáculo 'Call me god', de John Malkovich, por motivos de agenda

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid han informado de la cancelación definitiva del espectáculo 'Call me god', protagonizado por John Malkovich, por motivos de agenda .

Según han indicado en un comunicado, desde los Teatros han tratado de reprogramar en varias ocasiones el espectáculo , que finalmente no podrá exhibirse en esta temporada.

Este era uno de los espectáculos previstos para la temporada 2021/2022 del Canal, donde el teatro seguirá siendo uno de los pilares con títulos como 'Triptych:The Missing Door', 'The Lost Room and The Hidden Floor' de Peeping Tom, 'La gioia' de Pippo Delbono, 'Una historia de amor' de Alexis Michalik, 'La gota de sangre' de Emilia Pardo Bazán dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente o 'Principiantes' adaptada por Juan Cavestany y dirigida por Andrés Lima.