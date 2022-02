Testigos del asesinato de un pandillero de 15 años en Madrid: "Está muerto, tía, hay un muerto"

Los agresores pertenecían a una banda rival, los Dominican Don't Play (DDP). Iban vestidos de rojo y negro. Se dieron a la fuga mientras los responsables de la discoteca pedían prestado un desfibrilador a un hotel y comenzaban a practicar al herido las maniobras de reanimación. En el vídeo se ve el tumulto y se escuchan gritos. Un grupo de chicas se pregunta entre sollozos qué está pasando, hasta que ven al chico inconsciente junto a una puerta de emergencia: "Tía, está muerto". "Ay no, no me digas que hay un muerto", se asustan. Deciden marcharse de allí: "Yo me voy, hermana, vámonos", dicen.