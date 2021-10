Villacís anuncia que se mantienen las terrazas covid en zonas de aparcamiento dos años más

El proyecto de la nueva ordenanza de Terrazas, aprobado este jueves en la Junta de Gobierno, establece que las terrazas Covid de la capital continúen dos años más en pie , salvo en aquellas zonas que estén tensionadas, ha dado a conocer la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, quien ha reconocido que la ordenanza no es definitiva y que se tendrá que negociar con los partidos de la oposición.

"Si bien se mantienen en bandas de aparcamiento, ahora tendrán que pagar una tasa por la ocupación del espacio público" , ha expresado durante su intervención en rueda de prensa, en la que ha señalado que el criterio de zona tensionada lo establecerá la Comisión de Terrazas con informes del área de Medio Ambiente y Movilidad. Esta tasa "está pactada con Hostelería Madrid", y se prevé recaudar 2,9 millones de euros en 2022. Villacís ha reconocido que la ordenanza no es definitiva y que se tendrá que negociar con los partidos de la oposición.

Continuarán las terrazas en banda de estacionamiento hasta 2023 aunque no permanecerán las ubicadas en ZPAE, en zonas ambientalmente protegidas ni en zonas tensionadas. Estas zonas tensionadas se conocerán en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la nueva ordenanza . Son varios los criterios a tener en cuenta sobre ocupación de espacio público y ruido. Se decidirá qué es una zona tensionada con criterios de movilidad, ruido y 30% de ocupación del espacio público", ha señalado Villacís.

De momento, las licencias para poner terrazas en bandas de estacionamiento ya no están en vigor. El plazo para solicitarlas era hasta el 31 de agosto. Pero, Villacís ha dicho que no se cierran en banda a que " si hay alguna propuesta se pueda estudiar" , como poner terrazas fuera de la M-30 en zonas de estacionamiento. Caunqueir ley nos gusta que esté arropada por la mayoría de personas", ha asegurado.

El vicepresidente de la Asociación Vecinal de Retiro Norte (uno de los barrios más afectados por las terrazas Covid), Félix Sánchez, asegura que nadie les ha contado nada y que cree que están intentado acelerar las cosas para que no haya más protestas.

Ya que hace unos días vecinos y comerciantes se movilizaron en varios barrios de la capital para pedir la clausura de las terrazas Covid-19 antes del próximo 31 de diciembre. Esperaban que el alcalde la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, cumpliera su compromiso y no permitiera su prórroga. Pero, no ha sido así. Quieren dejar claro que no están en contra de las terrazas, sino de la extensión de la medida que se tomó para una circunstancia excepcional generada por la Covid 19.