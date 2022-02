Miguel Hurtado, sobre la auditoría a los abusos de la Iglesia: "Sin cambios, será otra decepción"

El afectado por abusos sexuales en el seno de la Iglesia Miguel Hurtado , cuya historia hizo pública como así lo ha hecho más recientemente el escritor Alejandro Palomas , ha expresado el sentir de las víctimas ante el anuncio de una auditoría externa. Ha asegurado que si esta no produce "cambios profundos, será una decepción más" por parte de la Iglesia española.

Asimismo, el hecho de que el despacho contratado, Cremades & Calvo Sotelo , guarde relación con la orden religiosa del Opus Dei no genera confianza precisamente. "Hay víctimas que ya no creen en esta investigación porque curiosamente han elegido un bufete estrechamente relacionado con el Opus Dei, al que muchos de sus socios pertenecen", en palabras de Hurtado.

No obstante, incide en resolver las dudas que genera la auditoría, ya que "no han dicho si entregarán las fichas de los curas pederastas a Fiscalía" ni si harán públicos los resultados. En caso de confirmarse los presagios de Hurtado, "sería la Iglesia investigándose a sí misma una vez más, una medida de marketing y no de transparencia y de colaboración con la Justicia".