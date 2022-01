Sebastián Yatra colabora con Rosario en 'Dharma': "Cantar con ella es la cereza del pastel"

De esta forma, la canción resultante es una mezcla de flamenco y ballenato a la que le siguen canciones Pop como Tacones Rojos y otras de variados estilos: desde el inconfundible reggaeton latino hasta el rock punk, pasando por el bolero. De hecho, rehúye de "encajonarse" en un género determinado porque estos transmiten cada uno unas emociones concretas, mientras que su álbum "no tiene género, igual que no hay reglas; la vida son tantas emociones que necesitas diferentes estilos y ritmos".

"Quizás todas estas cosas me han dolido, pero las necesitaba para ser una persona más consciente y saber dar importancia a la luz por delante de la oscuridad", insiste. "El disco lo escribí con miedo, rabia, dolor, pérdida, nostalgia, felicidad, alegría, ilusión, placer, deseo, desasosiego, ansiedad... siendo honesto conmigo y con las personas que me regalaron sus historias para yo ponerlas en papel y lápiz y darles vida musicalmente; fueron muy sinceros y honestos" ha dicho, en referencia a sus colaboradores.

Por todo ello, anima a ir a verlo actuar en su gira: "Va a ser muy especial porque siento que no van a venirme a ver a mí, sino a ustedes mismos, reflejados en cada uno de estos temas y emociones. Si vienen a ver mi show, no se van a llevar lo mismo que hace dos, tres o cinco años, hay nuevos aprendizajes que he tenido y que me encanta compartir"