Ximo Puig anuncia una reforma fiscal "adaptada a la inflación" para la Comunidad Valenciana

El presidente del Consell ha instado a crear una "Alianza Valenciana contra la Inflación"

Puig ha asegurado que existen "motivos para la esperanza" y ha rechazado el "catastrofismo"

El president se ha manifestado a favor de subir los salarios ante el contexto de inflación

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este lunes que el Consell prepara una nueva reforma fiscal "adaptada a este tiempo de inflación" con los objetivos de "ayudar a las clases medias y trabajadoras, proteger más a la población vulnerable e impulsar la creación de empleo".

Así lo ha indicado el president, Ximo Puig, durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha instado a crear una "Alianza Valenciana contra la Inflación", en la que habrá "más ayudas directas, más rebajas en tasas y precios públicos y nuevas oportunidades". "Les adelanto que habrá más medidas y más rebajas, y así seguirá mientras dure la guerra".

El president ha defendido que "ningún gobierno puede ser indiferente a las dificultades que está causando la inflación", y "ningún nivel de la administración puede obviar la responsabilidad que tiene". Por ello, ha criticado a quienes ejercen "la política del avestruz".

Abdicar del ejercicio democrático del autogobierno nunca será para mí una opción", ha señalado Puig en su discurso, en el que ha remarcado que "cada uno, en el ámbito de sus consecuencias, aunque sean limitadas, debe aportar soluciones" y no esperar a "'que lo arregle el Gobierno de España o Europa'".

El líder del ejecutivo valenciano ha defendido que existen "motivos para la esperanza" y ha rechazado el "catastrofismo" porque "no ayuda". "No nos lleva a ningún sitio mejor, no favorece a nadie salvo al que espera de él rédito electoral y perjudica a muchos", ha agregado.

Asimismo, ha anunciado la convocatoria de una conferencia con los municipios para sumar a las administraciones locales a esta "Alianza Valenciana contra la Inflación".

"Tres palancas"

Puig ha considerado que hay "tres palancas que accionarán dinámicas positivas en lo económico": el mercado de trabajo, los fondos extraordinarios del Estado y los Fondos Europeos. "La Comunitat Valenciana no puede repetir recetas fracasadas", ha añadido.

El president ha señalado que hay que subir los salarios ante el contexto de inflación: "Lo recomienda Europa y lo dicta el sentido común", y ha puesto en valor el "diálogo social". "Es la hora de la responsabilidad por parte de todos, ni beneficios extraordinarios ni sufrimientos extraordinarios", ha manifestado.

En este sentido ha recordado que "hay que subir los salarios ante el riesgo de impago de hipotecas. No lo digo yo, lo dice el Banco Central Europeo. Hay que subir los salarios sin perjudicar el empleo, teniendo en cuenta las condiciones de cada sector. No puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y para esto es imprescindible una negociación colectiva honesta, franca y transparente", al tiempo que ha aseverado: "O reducimos drásticamente la desigualdad, o corremos el riesgo de que se rompa la sociedad".

Intervención de la energía

"La intervención en el mercado es imprescindible para evitar el colapso industrial", ha manifestado Puig, quien también ha destacado la "oportunidad" de alejarse de la "dependencia histórica de los combustibles fósiles que nos genera una factura de decenas de miles de millones anuales y que propician toneladas de CO2 a la atmósfera".

A nivel autonómico, Puig ha apuntado que planteará a las fuerzas políticas, a los agentes sociales y a los representantes institucionales, un Pacto Valenciano por la transformación energética.

"Nuestro horizonte es alcanzar ese escenario sostenible en una década a través de una transformación acelerada para superar el dilema entre crecimiento y sostenibilidad": "La protección del planeta es una oportunidad para relanzar la economía", ha considerado.

Puig ha indicado que "la Estrategia Valenciana 2030 se asentará en el impulso de las renovables, la eficiencia, el ahorro energético y la reforestación para combatir el cambio climático".

Pactos autonómicos

También ha propuesto unos pactos autonómicos en varios ámbitos, entre ellos por la energía: "En España hay grandes consumidores de energía" y "grandes generadores de energía. Y todos debemos comprometernos en un desarrollo armónico".

"No es muy razonable que quienes más energía consumen, y menos energía generan, sean también quienes más obstáculos ponen a medidas que propician la implantación de renovables, el ahorro y la eficiencia. ¿Es razonable que los responsables de un territorio que solo produce el 4,9% de la energía consumida actúen como si no pasara nada?", ha agregado. "La libertad no es ir por libre. Eso se llama egoísmo", ha aseverado.

En este sentido, ha rechazado una "España energética de dos velocidades": "Unos albergando centrales nucleares, huertos solares y molinos de viento, otros apretándose el cinturón energético, y una minoría instalada en un egoísmo de alto voltaje". Además, le ha preguntado al PP dónde piensa instalar las nuevas centrales nucleares que apoya.

Preguntado sobre si está a favor de la nacionalización de las eléctricas, ha señalado: "No sé si se podría llegar a ese extremo, hay mucho camino antes de llegar a la nacionalización", aunque sí ha abogado por tomar "respuestas excepcionales" en este momento. "No se puede entender que mientras estamos en un sufrimiento colectivo alto, haya empresas que tengan altísimos beneficios", ha agregado.

También ha exhortado a Europa a que "no tarde tanto tiempo en buscar soluciones" y ha instado a la Comisión Europea a que digan "Haremos lo que haga falta para que no caiga la industria y la estructura social que hemos conseguido todos los europeos y que el modelo social europeo no se resquebraje".

Despoblación

Por su parte, el Consell aprobará el proyecto de ley de Medidas contra la Despoblación en el pleno del próximo viernes 16 de septiembre con medidas para "discriminar positivamente" al interior del territorio, que "no puede ser el patio trasero" y "merece más futuro y menos lamentos".

Además, ha anunciado que el Gobierno valenciano también prepara un Plan Extraordinario de Recuperación Medioambiental, Socioeconómica y Emocional para las comarcas afectadas por los grandes incendios de este verano, que incluirá una estrategia de reactivación con ayudas directas para recuperar las explotaciones ganaderas y agrícolas.

"Las comarcas rurales no son solo para el verano, son para todo el año", ha agregado al inicio de un discurso que ha centrado en la despoblación y en la lucha contra la inflación, que es "el impuesto más regresivo", por lo que "todas las energías y los recursos posibles irán destinados" a luchar contra ella.

"No toca pensar en urnas"

Al inicio del curso político, que terminará con unas elecciones autonómicas y locales, ha instado: "Ahora no toca pensar en las urnas, ahora toca pensar en las neveras".