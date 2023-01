Mei recoge firmas para endurecer las penas a los conductores borrachos tras perder a su padre: "Estamos viviendo un infierno, se podía haber evitado"

Además, Mei denuncia que pese a que dio positivo en drogas y alcohol , el conductor ni siquiera fue detenido. Según relata, "acudió la Policía Local tras el aviso, y no la Guardia Civil, y tras hacerle las pruebas pertinentes, le dejaron irse después de que fuera un amigo para llevarse el coche", y así reza en el atestado de los hechos, declara.

Por este motivo, afirman " van a ir a por todas", no solo con el conductor , sino también para "pedir responsabilidades quien corresponda por si hubiese habido una mala praxis", asegura Mei.

Casos como estos pasan diariamente. “Todos ellos tenían derecho a vivir. Ya no podemos hacer nada por recuperarlo, pero tampoco debemos quedarnos parados ”, afirma Mei, que denuncia que "la violencia vial es la gran olvidada de la justicia".

Con el objetivo de "luchar para que a otras personas no les pase" hace tres meses, la familia abrió en la plataforma la petición 'Justicia para Juan Alcocer' dirigida al Ministerio de Justicia y a su titular, Pilar Llop , para la modificación del Código Penal.

En este sentido defiende, que es necesario que estos delitos no queden impunes, pues con penas inferiores a dos años de prisión, si no hay antecedentes penales, no se cumple la condena. Con 75.000 firmas, esta petición llegaría al Congreso y se convertiría en una de las más firmadas en Change.org. Actualmente ya han firmado 68.411 personas.