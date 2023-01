Los médicos valencianos recibirán hasta 10.000 euros anuales de incentivo por ocupar plazas que nadie quiere

Según ha indicado el conseller de Sanidad “con este conjunto de medidas lo que pretendemos es ofrecer mayores ventajas a los profesionales, no solo de carácter retributivo, sino que habrá una compensación en cuanto a la carrera profesional , en los procesos selectivos, actividades formativas y en la opción de prolongar la permanencia en el servicio activo”.

Asimismo, las categorías de personal médico y de enfermería podrán realizar guardias o atención continuada, de forma voluntaria, en otro departamento de salud. Esta posibilidad está contemplada en el caso de no haber personal suficiente, a través de los procedimientos de cobertura establecidos. Además, no podrá limitar el descanso mínimo entre jornadas de trabajo, y no superar el máximo de 48 horas semanales de tiempo de trabajo en cómputo anual.