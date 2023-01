Rus se desentiende de Imelsa y Ciegsa: "jamás" contrató a 'zombies' ni dio órdenes

Rus, durante su declaración, que no se ha alargado más de media hora puesto que únicamente ha querido responder a las preguntas formuladas por sus letrados , los hermanos Pérez Mora, ha insistido en que durante su etapa en la Diputación --de 2007 a 2015-- también fue presidente de Imelsa pero no tomaba decisiones en las contrataciones.

Rus ha recordado que fue en diciembre de 2014 cuando Benavent le abordó en una comida y le pidió que le despidiera porque "no estaba bien". "Me pidió que le despidiera para cobrar por los ocho años trabajados. Como el dinero no era mío le dije que no podía aceptar, que no le tenía que dar ni 100 ni 40 ni 80. No lo iba a tirar. Le pedí su baja en mi despacho si se quería marchar", ha narrado.