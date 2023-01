Sanidad comunicará a la concesionaria el inicio de la reversión del Hospital de Dénia el 31 de enero

La explicación de Mínguez venían como respuesta a la cuestión del diputado de Compromís Josep Nadal, que ha preguntado por qué no se inició este proceso con antelación como aprobaron Les Corts en verano. "El objetivo de iniciar antes la reversión era impedir el desastre que ya hemos pasado a otros procesos, motivado por el caos provocado por la empresa, que vacía los sistemas informáticos provocando el sufrimiento de la ciudadanía y el personal ya que ni se pueden dar citas ni nada. Les Corts le dimos una herramienta al Consell para que controlara en corto a la empresa y no se ha aprovechado", ha señalado Nadal.

La privatización de la sanidad en la Marina Alta, según el diputado, "ha causado un mal imposible de cuantificar en la comarca". "Estamos a la cola en todos los indicadores, los últimos en camas per cápita, los últimos en personal sanitario per cápita, los últimos en derivaciones al especialista. Falta personal en todas las áreas porque la concesionaria Ribera Salud no cubre las bajas", haaseverado.