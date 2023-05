Juzgan al presunto asesino de Cristina, la joven abogada apedreada, acuchillada y asfixiada en la calle Conde Altea de Valencia

La acusación particular solicita la misma pena que la Fiscalía porque "mató a Cristina porque la quería matar , no fue un accidente ni algo causal" y que "aumentó deliberadamente y de forma innecesaria el sufrimiento" con los fuertes golpes y cuchilladas.

Además, pide la agravante de género porque afirma que Alberto "la cosificó, percibió que ella no estaba enamorada y se iba agobiando por su actitud obsesiva y el control a la que le sometía. Ha rechazado que se le puede aplicar las atenuantes de obcecación porque Alberto no estaba en tratamiento y no se puede premiar la ira ni la cólera ni de confesión porque "aún no ha declarado".