Reabre el ambulatorio de La Coma con presencia policial, cacheos y registros a la entrada del centro

Son las nuevas medidas que las consellerias de sanidad y justicia han adoptado para que los profesionales del centro, sanitarios y administrativos, puedan trabajar con seguridad y garantizar la atención de los pacientes. "Me parece muy bien que haya policía, yo he presenciado en muchas ocasiones amenazas a los trabajadores y eso no puede ser. Una vez vi como sacaban una pistola y amenazan a una médico con volarle la tapa de los sesos", afirma Araceli, enferma de esclerosis que ha acudido a la cita con su doctor.