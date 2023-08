PSPV y Compromís registran en Vilafamés la primera moción de censura valenciana contra el PP tras el 28M

Todo ello dos meses después de la investidura del 17 de junio, cuando el exalcalde socialista Abel Ibáñez se equivocó y no votó a Compromís a pesar de que habían cerrado un acuerdo de gobierno poco antes, tras lo que la presidenta de la mesa de edad del pleno, Marisa Torlà, no permitió que se repitiera la votación. El PSPV pidió disculpas y garantizó que pondrían en marcha el pacto cuando fuera posible.

"Nosotros hemos venido a servir y lo haremos hasta que impongan este castigo indebido. Y quiero que sepan mis vecinos que me tendrán siempre para lo que necesiten, como les he dicho de forma constante durante estos dos meses", ha manifestado, y ha exigido que el secretario general del PSPV en Vilafamés, Samuel Falomir, se manifieste porque "la política debe servir para mejorar la vida de los ciudadanos, no para servir a los intereses de los partidos".