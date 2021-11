60.000 familias valencianas han recibido ayuda del Banco de Alimentos este 2021

La mayoría de personas que se han acercado a las puertas del Mestalla no tienen trabajo o trabajan en condiciones muy precarias. “Es muy duro venir aquí, pero no queda otra”, asegura una vecina con necesidades básicas. “Casi todo es para mis hijas. Yo me apaño”, explica otro vecino dando a entender que prioriza la alimentación de las pequeñas a la suya propia porque no tiene otra opción.