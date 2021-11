Los abuelos de Sheila piden desesperados un centro para su nieta autista: “Es una tortura”

Desde que era pequeña, sus abuelos, Paco y Mari, se han hecho cargo de ella , aunque su madre tiene la custodia. “Ella no se siente capaz de tenerla y el padre se ha desentendido de ella y hace 3 años que no le pasa la pensión alimenticia”, explica la abuela.

Sheila ha cumplido 21 años y después de las vacaciones no ha podido volver a la escuela a la que acudía a diario. “A esa edad acaba la etapa educativa, tienen que abandonar el centro y ya no hay recursos públicos para niños como ellos”, Alejandro Amblar, presidente de la Plataforma Defensa TEA.

En tan solo dos meses, la situación se ha vuelto insoportable. Sin poder cumplir con su rutina habitual, Sheila se ha vuelto muy agresiva y no deja de dar golpes con la cabeza en las puertas y paredes de la casa, que están destrozadas. “Estoy desesperada, los golpes son continuos y es una tortura, pero no la vamos a dejar sedada. Ella no habla y se expresa así”, explica Mari.