Un vecino de Benicarló lanza un mensaje desde la UCI para concienciar a los negacionistas

Adrián Flos es un joven padre de familia, de 35 años, residente en Benicarló , Castellón. Su positivo en covid le llevó a pasar unos días en la UCI conectado a un respirador por una neumonía bilateral. Ahora ya está en casa y acaba de publicar en su perfil de Facebook un vídeo contando su experiencia para resaltar la importancia de la vacunación y concienciar a los negacionistas para que no manipulen a los demás.

En el vídeo, además, aparecen imágenes del joven en la UCI del Hospital Comarcal de Vinaroz portando un casco de respiración asistida para mostrar la difícil situación que le ha tocado vivir. Estuvo hospitalizado once días, cinco de ellos en la unidad de cuidados intensivos, llegando a pensar que no saldría con vida de allí .

"A los que son antivacunas también les pido que si ellos no se quiere vacunar, que no lo hagan, pero que no convenzan a los demás con teorías de la conspiración porque esto es real, esto pasa", cuenta Adrián hablando en valenciano en su grabación.