Agreden a dos jóvenes trans en Valencia: “Nos tiraron del pelo y nos arrastraron, fue horrible”

Tras no conseguirlo, preguntaron a otro grupo y dijeron “adiós chicos” y ellos les respondieron “adiós chicas”. Según cuenta Valeria: “Una de ese grupo se plantó delante de mí y dijo ‘yo aquí no veo ninguna chica ’”. Ella respondió que sí era una chica. Y después de intentar quemarla con un cigarro que llevaba encendido, comenzó a agredirla.

“Yo ya me estaba yendo, pero me cogió del pelo y me tiró al suelo. Me empezó a pegar y otras personas de ese grupo, unas 20 o 30, también se unieron”, relata Valeria. Cuando su amiga vio lo que estaba sucediendo, gritó pero cuando se dieron cuenta de que ella igualmente era trans, “dijeron que también era un hombre y comenzaron a pegarle”.