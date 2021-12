Alexia Herranz, primera transexual que aspira a presidir una ejecutiva del PP: "Dicen que resto votos al partido"

La candidata asegura que ha recibido ataques a su persona, a su forma de ser y a su imagen desde su propio partido

Abandonó Nuevas Generaciones, pero no se rinde y va a presentar su candidatura para presidir el PP de Gandía

Alexia se confiesa admiradora de Esperanza Aguirre y de Isabel Díaz Ayuso

Hace un año Alexia Herranz decidió abandonar las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Gandía debido a los ataques tránsfobos sufridos por parte de miembros de su propia formación. "Me han llegado a decir que mi presencia restaba votos o que siempre iba enseñando mucho pecho y que me ponía demasiados vestidos", asegura.

Pero en lugar de rendirse, esta joven acostumbrada a luchar desde muy pequeña, a los 15 años decidió iniciar su transición a mujer, se ha propuesto acabar con el "caudillaje" que denuncia que existe en su demarcación del partido y se va a presentar a las próximas elecciones del 22 de enero para presidir el PP de Gandía. "Mi conciencia no me ha permitido tomar otra decisión que no sea la de presentarme como candidata debido a que la actual dirección del partido ha humillado y apartado a gran parte de los afiliados de toda la vida, tampoco ha presentado ningún proyecto para Gandía estando en la oposición, además de que personalmente se ha atacado mi identidad, mi forma de ser e incluso mi imagen", explica Alexia.

Un paso que ha dado contando con el apoyo entre otros del anterior alcalde del PP de Gandía, Arturo Torró. "Me lo dijo el año pasado y me lo ha vuelto a decir ahora, que plante batalla, que defienda mis ideales", afirma.

Sin embargo, Alexia es consciente que lo tiene muy complicado, casi imposible, para alzarse con la victoria en el congreso. "Está hecho a la medida de Víctor Soler como él mismo ha llegado a decir, pero no podría dormir tranquila si esta persona que solo quiere cargos y cargos, sea presidente y se convierta en senador de España", asegura.

Admiradora de Ayuso y Aguirre

Alexia se afilió al Partido Popular en 2017 cuando la formación votó en contra de la ley trans de la Comunidad Valenciana. "La ley no estaba dignidad a erradicar la transfobia, sino a mantener chiringuitos", explica.

Desde entonces, ha participado en numerosas instituciones del partido para promover la igualdad, la libertad, la diversidad y dar a conocer la realidad de la comunidad trans.

En este tiempo asegura que "he contado con el apoyo de miembros tan importantes del PP como Isabel Bonig o el actual presidente Carlos Mazón, por lo que me siento orgullosa del partido y no voy a renunciar por la actitud de cuatro cabestros".

Entre sus grandes referencias políticas, Alexia no duda en confesar su admiración por Esperanza Aguirre y recientemente por Isabel Díaz Ayuso. "Son un ejemplo. Ayuso ha dicho que no va a derogar la ley trans, sino que la va a mejorar, aunque cuente con la oposición de Vox. También ha dado cariño continuamente a las bases del partido, no como aquí que no se hace nada de nada", señala.