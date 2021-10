Anita, la niña valenciana que crea joyas para comprarse una mano biónica: "Tengo que vender miles"

Anita Ortiz nació hace 14 años sin la mano izquierda

Necesita 60.000 euros para comprarse una mano biónica

La falta de la extremidad le genera problemas de espalda y cadera

No sabe el motivo, pero cuando Anita nació hace 14 años lo hizo sin su mano izquierda. Algo con lo que ha convivido siempre y a lo que no le ha dado importancia. "A veces ni me acuerdo, es algo natural para mí. Tengo complejo de todo menos de la mano", asegura Anita Ortiz.

Sin embargo, ahora la falta de esa extremidad le está generando problemas de espalda y de cadera que le obligan a acudir al fisioterapeuta. "La estética me da igual, pero es un tema de salud. Como no utilizo ese lado del cuerpo con normalidad, no estoy desarrollándolo y me causa dolores", explica la joven.

Para solucionarlo, necesita que le coloquen una mano biónica. "Me permitiría hacer cosas que ahora no puedo, como coger objetos, y a la vez me ayudaría a mitigar los dolores de espalda".

El inconveniente es el precio de esta avanzada extremidad artificial, unos 60.000 euros. Una cantidad que su familia no se puede permitir.



¡Pero qué bonita eres!

Coincidiendo con su llegada al mundo, la madre de Anita comenzó a crear y vender joyas. El nombre lo tuvo claro desde el principio: ¡Pero qué bonita eres! "Así me llamaba mi madre cuando nací", cuenta Anita.

Más que un negocio era una pasión, pero la falta de tiempo le obligó a dejarlo. Ahora la necesidad de conseguir dinero para comprar esa mano biónica ha hecho que Anita recupere la marca, esta vez para vender las joyas que ella diseña y elabora. "He encontrado la manera de poder hacerlas yo, aunque necesito dedicarle mucho tiempo y esfuerzo", explica.

Unas creaciones que da a conocer a través de diferentes perfiles en redes sociales, aunque el que ella mejor maneja es el de Instagram. "Está teniendo una muy buena acogida. Estoy encontrando mucha empatía de la gente e incluso influencers famosas lo han compartido en sus cuentas", cuenta Anita.

Sin embargo, las ventas van creciendo muy poco a poco y el objetivo de conseguir los fondos para comprar la mano sigue estando muy lejano. "Voy a tener que vender miles para lograrlo", señala.