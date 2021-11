Archivada la causa que investigaba al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por la Fórmula 1

"No existen pruebas, pero es evidente que no se siguió el procedimiento adecuado"

Se pretendía aclarar si habí a o no un delito de prevaricación con la firma de dicho aval. Una investigación en la que solo quedó el expresidente de la Generalitat Valenciana.

Finalmente, por lo que respecta a esta última causa, la magistrada considera que "no puede asegurarse que fuera el propio señor Camps el que determinara la sustitución de Bancaja, pues ninguna prueba existe respecto a este concreto aspecto". En cualquier caso, matiza que "es evidente que no se siguió el procedimiento adecuado", pero "no consta que el señor Camps diera concretas instrucciones sobre el contenido y redacción del acuerdo de julio de 2011".