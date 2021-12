Archivada la causa del "pitufeo" contra el PP al considerar que no hubo blanqueo de capitales en las elecciones de 2015

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha acordado el archivo provisional del procesamiento al PP en el caso del conocido como 'pitufeo' , al considerar que no hubo blanqueo en las elecciones de 2015.

El tribunal, en diversas resoluciones de este jueves, ha archivado provisionalmente las diligencias para 22 procesados en la causa al considerar que no existen indicios de la comisión del delito de blanqueo de capitales.

En relación con el Partido Popular, los magistrados reiteran que no hay indicios de la comisión de un blanqueo de capitales. "Fuera de la irregular e ilícita actividad que se orquestó dentro del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia falta el enlace preciso y absolutamente necesario del conocimiento de que , con este operativo, s e ayudaba y colaboraba en el blanqueo de capitales con la actividad delictiva previa origen del dinero", precisan los magistrados.

La sala señala que, en este caso, es pieza esencial la existencia o no del conocimiento por parte de los recurrentes de la actividad delictiva. La operativa atribuida por el instructor consistía en ingresar por parte de los procesados en la causa 1.000 euros como donativo, que presuntamente les eran devueltos con dos billetes de 500 euros y de esta forma quedaba blanqueado.

Para el tribunal, "no es suficiente" para afirmar que los acusados, y por extensión el PP, sean autores de un delito de blanqueo "por tener un conocimiento de la actividad delictiva previa en el origen del dinero", ya que no se sabe "de dónde viene".

Se trata de una exigencia de "mínimos" en relación con ese conocimiento previo, que la sala cree que no se ha cumplido en el auto porque el delito , como se recoge en el Código Penal, "no castiga a alguien por colaborar con otro por lavar su dinero sucio sino en hacerlo a sabiendas de que este dinero tiene este calificativo".

Así, señala que no basta con la ilicitud y no se puede admitir "inferencias demasiado abiertas". En esta línea, señala que la operación diseñada para obtener los 50.000 euros de 50 personas para ir a las elecciones de 2015, "con independencia de su irregularidad, en otros planos no es delito de blanqueo".