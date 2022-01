La Audiencia de Castellón absuelve a Nomdedéu, Brancal y Torres en el 'caso de los sobres'

La Audiencia de Castellón ha acogido esta semana el juicio y el jurado popular ha emitido este viernes un veredicto , por siete votos a favor y dos en contra, de no culpabilidad para los tres acusados por el delito de malversación. En el caso de Nomdedéu también se le declara no culpable de falsedad documental. Posteriormente, el magistrado ha leído in voce la sentencia absolutoria.

Por su parte, Ali Brancal, que tuvo que renunciar a sus cargos políticos a raíz de este caso, ha asegurado sentirse "aliviada y tranquila" porque se ha demostrado que las pruebas no probaban nada". "A mí se me pidió que me retirase de todos mis cargos en base a una pruebas que no eran, aunque el castigo ya lo he recibido y ahora lo digeriré", ha añadido.