Benidorm comienza la vacunación de los primeros turistas extranjeros

Como ella, varios ciudadanos extranjeros que residen en la ciudad de los rascacielos han sido los primeros en acudir al punto de vacunación instalado por la Conselleria de Sanitat en el Museo L´Hort de Colón en el centro de la población. "En estos meses no he podido regresar a mi país y no había tenido la oportunidad de inmunizarme. Vi en internet esta iniciativa y he venido el primer día", explica.