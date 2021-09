Valencia busca a los enamorados refugiados del aguacero bajo La Pamela de Manolo Valdés

Era tal la cantidad de agua que caía en ese momento que la joven no podía salir de oficina e hizo la foto a través del cristal de la empresa . “Al verla pensé en gritarles para pasársela y que la tuvieran, pero el diluvio era tan fuerte que no se oía nada”, explica.

Fue su hermana, al contarle la historia, la que la animó para tratar de localizar a la pareja a través de las redes sociales. “Entre familiares, amigos y compañeros estamos subiéndola a nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram para ver si alguien los reconoce o ellos mismos se ven. Si fuera ellos a mí me gustaría tenerla. De hecho, me la voy a imprimir y me la voy a poner en casa”, cuenta la autora.