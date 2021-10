Un cambio en el tráfico de Chiva provoca que los camiones se queden atascados y dañen viviendas

Desde entonces, no solo camiones, también furgonetas y coches, pasan sin descanso por una vía que no está habilitada para soportar ese tránsito y que, además, no cuenta con las aceras necesarias para que los peatones puedan andar seguros. “Da miedo salir a la calle, sales de tu casa y tienes que estar muy pendiente porque no dejan de de pasar coches”, explica Carina, otra de las vecinas afectadas.