Carlos Galiana, presidente de Junta Central Fallera, abre el debate para que una fallera vista el 'saragüell'

Carlos Galiana ha comentado que hasta ahora no se ha cambiado ese reglamento "porque nadie ha comunicado absolutamente nada" y el mundo fallero lo asume.

Galiana ha afirmado que estas mujeres no se han puesto en contacto con la JCF para exponer su caso y que tampoco lo ha hecho su comisión. "No tenemos ninguna comunicación, ni por parte de ellas ni por parte de la comisión”, ha detallado, a la vez que ha considerado que cuando se tenga esa comunicación se podrá "valorar qué se puede hacer y que no".