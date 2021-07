Castellón no encuentra camareros para este verano: "No nos ha pasado en la vida"

Cuando llega el verano los contratos en el sector servicios se disparan sobre todo en las zonas de costa donde hace falta gente para trabajar en hoteles, bares restaurante... En plena campaña de verano la hostelería de Castellón lleva desde el mes de junio tratando de cubrir cientos de plazas para las que no encuentran trabajadores. Principalmente faltan camareros para trabajar en bares y restaurantes en zonas de playa. "No nos ha pasado en la vida, no hay manera de encontrar gente", denuncia Alejandro, comercial de una ETT.