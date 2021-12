El centro de acogida de Alicante no permite el acceso a indigentes sin una prueba PCR negativa

La corporación socialista del Ayuntamiento de Alicante ha denunciado que el centro de inserción de Personas sin Hogar de la ciudad no ha permitido el acceso a varios sin techo por no presentar una prueba PCR negativa. ¿Acaso no puede ser el propio Ayuntamiento el que haga las pruebas pertinentes para descartar que los solicitantes no están contagiados? ¿Es tan complicado atender y asesorar a estas personas tan vulnerables?", ha espetado el secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, a través de un comunicado.