Chabolas y un nuevo barrio para Valencia: el presente y el futuro del "inútil" circuito de Fórmula 1

“Un circuito en medio de la ciudad que costó 45 millones de euros. Lo que ocurre hoy es que los propietarios de ese suelo no quieren asumir ese coste. Entonces, la administración actual y los propietarios estamos negociando unos precios y unas cargas que sean equilibradas”, afirma Sandra Gómez.

En palabras de la vicealcaldesa, el expresidente autonómico Francisco Camps (PP) aseguró en su momento que no costaría ni un euro a los valencianos por ser una carga urbanística de los propietarios del suelo. Una afirmación que Sandra Gómez desmiente, asegurando que es falso porque “un circuito no es algo que una ciudad necesite. Es inútil porque no es de primera necesidad”.