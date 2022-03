Churros y buñuelos a precio de oro en Fallas: la docena a 12 euros por la escasez de aceite de girasol

De momento, aquellos que trabajan con grandes distribuidoras esperan que no les afecte la escasez de aceite de girasol. "Mi distribuidora me ha asegurado que no voy a tener problemas para recibir el aceite que necesite, eso sí a un precio mucho más alto", afirma Pilar Coy, propietaria de la Churrería del Barrio, que explica que "los que van a tener problemas son los pequeños negocios que adquieren el aceite en las grandes superficies, donde han limitado la compra a cinco litros por cliente al día, y no van a tener suficiente para poder trabajar".