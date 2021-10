Cientos de enfermeras, matronas y fisioterapeutas todavía no han cobrado la paga covid en Valencia

En diciembre de 2020 la Generalitat Valenciana decidió dar una paga extra adicional para gratificar el enorme esfuerzo que habían realizado los profesionales sanitarios durante el Estado de alarma, y en especial durante la primera ola, cuando no había equipos de protección individual, se tenían que reutilizar las mascarillas durante días, faltaban batas y se debieron usar bolsas de basura, no había suficientes pantallas de protección, no existían todavía las pruebas PCR y se desconocía el alcance de la epidemia.