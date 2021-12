Colas para comprar lotería en Manises, el pueblo donde más veces ha caído el Gordo de Navidad

Faltan dos días para el Sorteo Extraordinario de Lotería de la Navidad y desde primera hora de la mañana decenas, centenares de personas llegadas la mayoría de poblaciones cercanas, pero también desde diferentes puntos de España, hacen cola en la calle Mestre Guillem de Manises (Valencia) para hacerse con un décimo en la administración número 3 de esta localidad. "Vengo adrede desde Ibiza a comprar porque tiene mucha fama. Me han encargado que acabe en 9", cuenta Víctor.

La fama de Manises y de la administración número 3 como meca de la suerte está justificada. Hasta en cinco ocasiones (1971, 1986, 2012, 2013 y 2018) ha caído el gordo en este municipio valenciano , el más premiado de España, y l os últimos tres han sido repartidos por esta administración que a penas tiene 21 años de historia, donde además han vendido numerosos segundos, terceros, cuartos y quintos premios. "No nos acostumbramos a repartir premios y nos sentimos afortunados de poder repartir tanta suerte. Estamos en racha", asegura Rafael Sanchis, propietario y responsable.

Muchos eligen el número al azar o por una intuición de última hora. "Yo miro los que hay y el que más me gusta o me dice algo lo cojo", señala una joven. Otros se guían por un sueño o por una fecha especial. "Me gusta coger alguno que tenga mi fecha de nacimiento o la de mis hijos", explica Chelo. Lo cierto es que hay tantos motivos para decantarse por un décimo como personas. "Yo quiero uno bien feo que son los que siempre tocan", afirma María.