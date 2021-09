Alumnas de un colegio de Alicante, castigadas por el largo de la falda: "No puede parecer un cinturón"

El director del centro, Luis Martínez-Abarca, admite que sí que se han castigado a varias alumnas de secundaria por no ir de manera adecuada a clase, pero desmiente que se haya medido las faldas. “Hay situaciones que son evidentes. Las faldas no pueden parecer un cinturón y cada lugar tiene su código, pero no es cierto que medimos la prenda de ropa”, explica.