Concentración en la cárcel de Villena para condenar la agresión a su subdirectora

Ortiz ha afirmado que sí que existe un parte de lesiones del preso presuntamente agredido, aunque no ha podido negar que el informe que se realizó en la prisión de Villena no haya desaparecido y que solo se cuente con los informes realizados en otras dos cárceles por las que pasó el preso tras lo sucedido. Además, ha aclarado que el interno, que se encuentra en Madrid, "no está enfermo, aunque está dentro de un programa de salud mental".