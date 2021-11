El covid sigue al alza con 652 nuevos contagios y cuatro fallecidos en la Comunidad Valenciana

Preocupa el considerable número de pacientes contagiados que están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos porque decidieron no vacunarse. Concretamente, el 90% de estos pacientes se encontraría sin vacunar.

Esta es una de las razones que ha llevado al presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, a implantar el pasaporte covid en los próximos días. Una medida para animar a los 500.000 valencianos y valencianas que no han recibido todavía su vacuna. Este jueves ha asegurado que "habrá espacios en los que los no vacunados no entrarán". La tendencia sigue al alza, pero Puig descarta activar otro tipo de medidas.