Día Internacional de la Música: a qué suena la Comunidad Valenciana

"Aún no he visto una banda en la que no entren nuevos músicos cada año, formar parte de una banda es algo intrínseco en el ADN valenciano”, apunta la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, Daniela González. La música es un arte que se "hereda". "Primero fue mi abuelo, después mi padre y ahora formo yo parte de la Banda de Música de Canals" afirma Pablo Julve, cabo de la banda.