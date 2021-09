Elena Lis, hermana del expiloto fallecido de covid: "Jorge se arrepintió de no haberse vacunado"

Su hermana, Elena Lis , quiere ser la voz que él ya no tiene para concienciar a todas aquellas personas que todavía tengan dudas sobre la vacunación . "Si él llega a salir adelante, no hubiesen hecho falta más campañas de vacunación porque hubiera sido una voz muy potente para decirle a la gente que él se había equivocado", cuenta la hermana del expiloto.

De hecho, no entiende que se planteen tantas dudas con este virus o con la vacuna y no ocurra lo mismo con otras enfermedades. "Si a alguien le diagnostican un tumor, dudo mucho que vaya a decir que no a la quimioterapia. En cambio, con esto, todo el mundo 'sabe' y no nos fiamos de nadie", expone Elena Lis.