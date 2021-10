Mónica Oltra avisa a Sánchez sobre la financiación autonómica: “La paciencia se acaba, no podemos ser españoles de segunda”

R: Ha sido muy duro, mucho sufrimiento . Me quedo con el aprendizaje de vida y sobre la forma de gestionar una situación de crisis. Esto ha sido un master para todos.

Luchaba por no perder la esperanza. Vivimos cada muerte con un dolor muy grande

R: Más que el sueño, luchaba por no perder la esperanza ante la impotencia de ver las cifras. Teníamos una pizarra donde actualizábamos cada día las cifras, los hospitalizados y vivimos cada muerte con un dolor muy grande .

R: Quizás ser más cabezota antes de Navidad para reaccionar antes y no haber tenido la tercera ola que tuvimos. Haberme plantado más de lo que lo hice, a pesar de las críticas que recibí. Parecía la enemiga de la economía, de la Navidad. Yo decía que si no parábamos lo íbamos a pasar mal y así fue, la tercera ola fue la peor en la Comunitat Valenciana, peor que la primera.

No están engañando a nadie. Siguen instalados en esa manera de entender el poder en beneficio propio y de unas élites. Se agradece la sinceridad de presentarse con la carta de visita de la corrupción , así la gente sabe a lo que se expone si le vota.

La paciencia se está acabando. No puede ser que los valencianos seamos españoles de segunda

P: Con un gobierno de izquierdas en la Generalitat y otro en España, ¿está decepcionada con que no se haya avanzado en la reforma del sistema de financiación autonómica?

La educación, la sanidad y todo lo que importa a la población está ligado al sistema de financiación, no puede ser que los valencianos seamos españoles de segunda .

No nos conformamos con que los ministros de hacienda reconozcan el trato injusto y no constitucional a la Comunidad Valenciana. Ya no basta con que lo reconozcan y nos den una palmadita en la espalda. Laméntese menos y arregle lo que está en su mano.